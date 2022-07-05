Куда едут отдыхать этим летом россияне?

Самыми популярными странами для летнего отдыха – 2022 стали Турция и шенгенские страны.

На третьем месте по популярности – внутренние поездки по России. Такие данные представила SIA.RU «АльфаСтрахование» по итогам анализа данных полисов страхования путешествующих. Среди популярных направлений остаются Израиль и Грузия, а также ОАЭ и Абхазия.

Средняя продолжительность поездки по сравнению с прошлым годом, несмотря на действующие ограничения, практически не изменилась и составляет 20 дней. Стабильно на две недели россияне едут в Турцию. При этом задержаться наши туристы предпочитают в странах «шенгена» (средняя продолжительность – 21 день), Греции (23 дня), Испании и Франции (19 дня).

Большинство россиян (34%) бронируют поездку буквально за день.