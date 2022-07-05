Рубль уже 62. Что дальше?

Рубль во вторник резко подешевел, обновив трехнедельный минимум к бивалютной корзине. Доллар достигал 62,3 руб., евро превысил 64 руб. Аналитики БКС считают, что каких-либо очевидных драйверов столь резкого ослабления рубля нет.

– Скорее всего, предпринятые в последние месяцы меры ЦБ и властей по смягчению валютного контроля постепенно приводят к увеличению спроса на инвалюту и сокращению предложения. Вероятно, этот эффект усиливается благодаря постепенному восстановлению импорта, – подчеркивает эксперты БКС.

Они обращают внимание, что инвесторы ожидают появления в том или ином виде нового бюджетного правила, в рамках которого возобновятся покупки инвалюты. Это также должно поддержать спрос на нее, окончательно нивелировав рыночный дисбаланс, который в предыдущие месяцы привел к слишком сильному подорожанию рубля. В результате его курс негативно влиял на доходы госбюджета, а также финансовые