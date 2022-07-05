Число инвесторов на Мосбирже превысило 20 млн

В июне зафиксировано ускорение числа инвесторов на Московской бирже. По итогам июня 2022 г. количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, составило 20,4 млн (+629 тыс. за месяц). Для сравнения – в мае рост составил 482 тыс. человек.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июне выросла до рекордных уровней за всё время – с 72,6% до 74%.

Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам июня превысило 5,5 млн. Оборот по ИИС с начала года составил 961,3 млрд руб. против 836,3 млрд руб. в мае. В структуре оборота 88,7% составили сделки с акциями, 3,5% — с облигациями, 7,8% — с биржевыми фондами.



В июне самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции Газпрома (30,4%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (20,3% и 5,9%), Норникель (11%), ЛУКОЙЛ (8,5%), префы Сургутнефтегаза (6,6%), МТС (4,9%), Роснефть (4,8%), Яндекс (4,2%) и НЛМК (3,4%).