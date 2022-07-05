Два мусороперегрузочных завода построят в Ольхонском районе

Создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами в населенных пунктах, входящих в центральную экологическую зону Байкальской природной территории, обсудили заместитель Председателя Правительства России Виктория Абрамченко, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, руководители Росприроднадзора, Министерства природных ресурсов и экологии РФ и публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Совещание прошло сегодня, 5 июля, в режиме видео-конференц-связи.

– Мы договаривались, что будут подготовлены комплексные планы как со стороны Иркутской области, так и со стороны Республики Бурятия. Уже имеются контуры проектов, есть понимание, с помощью каких мер поддержки их можно реализовать. Сегодня мы обменяемся мнениями, - сказала Виктория Абрамченко, открывая совещание.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев доложил, что за год от деятельности населения и предприятий в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) на территории Иркутской области образуется 22,1 тысячи тонн твердых коммунальных отходов.

- Существует потребность в проектировании и строительстве четырёх объектов: двух – в границах центральной экологической зоны, двух – за ее пределами. При наличии финансирования мы готовы приступить к строительству первого объекта - мусороперегрузочной станции ТКО в местности Бориса в Ольхонском районе мощностью около двух тысяч кубометров в год. Проектно-сметная документация готова, государственная экологическая экспертиза пройдена, - сообщил Губернатор.

Второй объект, который планируется разместить в пределах ЦЭЗ, - мусороперегрузочная станция с обработкой ТКО в поселке Хужир Ольхонского района. За границами центральной экологической зоны Байкальской природной территории предполагается строительство двух комплексных объектов обращения с ТКО в Эхирит-Булагатском районе и Ангарском городском округе. Создавать данные объекты планируется с привлечением средств федерального бюджета.

- Режим охраны экологической зоны чрезвычайно сложный – мы должны защитить природное наследие, перерабатывать и утилизировать мусор здесь категорически нельзя.

Поэтому проекты будем строить за пределами особой зоны, но с пунктами перегрузки в границах ЦЭЗ. Это позволит существенно снизить экологическую нагрузку на природные комплексы, сократить логистические затраты и ликвидировать риски повышения тарифов для населения, - подчеркнула Виктория Абрамченко.

В Иркутской области 77 населенных пунктов расположены в центральной экологической зоне, в Бурятии таких населенных пунктов 73. Предстоит определить, в каких из них целесообразен раздельный сбор мусора, и подготовить логистику его вывоза.