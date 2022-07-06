Азиатско-Тихоокеанский банк улучшил условия по «Кредиту наличными»

С 1 июля 2022 года АТБ улучшил условия кредитования, снизив максимальную процентную ставку по тарифному плану «Кредит наличными» с 21,5% до 17,5% годовых. Минимальная процентная ставка для клиентов осталась прежней – 6,5%.

«Кредит наличными» от АТБ можно оформить на сумму от 30 тысяч до 3 миллионов рублей и на срок от 1 года до 5 лет. Предоставляется без залога и поручительства.

«Очередное понижение максимальной процентной ставки – отличный повод перестать откладывать все на завтра. Отпуск, ремонт, долгожданные покупки и многое другое стали еще доступнее с «Кредитом наличными» от АТБ. Это простой кредит, который не требует сбора многочисленных документов, подтверждений и длительного ожидания решения от банка. Вы сами выбираете срок кредитования, чтобы установить комфортный ежемесячный платеж, который точно не ударит по семейному бюджету. При этом средства вы можете использовать на любые цели, так как «Кредит наличными» – нецелевой», – рассказал директор департамента развития кредитных и премиальных продуктов АТБ Сергей Конев.

Кроме того, у заемщиков есть возможность получить льготные условия кредитования при подтверждении своего дохода выпиской из ПФР. Клиенту не потребуется обращаться самостоятельно в Пенсионный фонд – выписку сформирует специалист банка при получении согласия заемщика. Для участников зарплатного проекта АТБ выписка вовсе не потребуется.

Ознакомиться с условиями «Кредита наличными», рассчитать ежемесячный платеж или оставить заявку можно на сайте банка, в интернет-банке и мобильном приложении АТБ Мобайл New. Для оформления кредита необходимо обратиться в любой удобный офис Азиатско-Тихоокеанского банка.

Вносите ежемесячные платежи по кредиту любым удобным способом, а также участвуйте в акциях банка. Вы всегда можете задать интересующий вопрос о текущих предложениях АТБ по номеру горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).