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Солид Банк изменил ставки по вкладам в китайских юанях

Солид Банк сообщил, что с 05.07.2022 изменяются ставки по вкладам в китайских юанях.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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