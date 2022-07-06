Газпромбанк провел межкорпоративный кибертурнир GPBgame

Газпромбанк организовал межкорпоративный киберспортивный турнир GPBgame по CS:Go, Dota 2, FIFA 22 и Hearthstone. Участие в нем приняли 144 сотрудника из «Газпром нефти», ЛАНИТ, «Лаборатории Касперского», ВТБ, Тинькофф, самого Газпромбанка и других крупных российских компаний.

В Dota 2 победила команда RTD из ИТ-компании ЛАНИТ. В одиночной дисциплине FIFA 22 лучшим стал Александр Карнаухов из ВТБ, а в игре Hearthstone — Алексей Тимохин из Газпромбанка.

Награждение прошло в офисе Газпромбанка, где участники могли погрузиться в виртуальную реальность, примерив VR-очки, сделать фото с косплеерами компьютерных игр и просто среди единомышленников обсудить свой путь к киберспорту. Победители и призеры получили сертификаты на Ozon и мерч Газпромбанка.

«В этом году мы впервые вывели наш внутренний кибертурнир GPBgame на новый, межкопоративный уровень. Участие в нем могли принимать геймеры по всей стране — было достаточно выйти в онлайн. Для нас такое мероприятие — не только способ помочь сотрудникам наладить work-life balance. Это еще и возможность обменяться опытом с талантливыми специалистами из других компаний», — прокомментировала Вице-Президент — начальник Департамента коммуникаций и маркетинга Анастасия Смирнова.