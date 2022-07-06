Газпромбанк получил аккредитацию Минцифры России в качестве IT-компании

Газпромбанк оказался в числе первых российских банков, которые получили аккредитацию Минцифры России в качестве IT-компании.

Аккредитованные компании могут рассчитывать на поддержку со стороны государства в рамках исполнения указа Президента РФ №83 от 2 марта 2022 года «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации».

Пройдя аккредитацию, Газпромбанк сможет повысить свою привлекательность на рынке труда, как работодателя, благодаря дополнительным социальным льготам для IT-специалистов.

«С точки зрения компетенций и бизнес-продуктов, банки уже давно нельзя рассматривать как исключительно кредитные организации, в значительной степени они являются IT-компаниями. В Газпромбанке работают тысячи IT-специалистов самых разных категорий и возможность предоставления им льгот способствует не только улучшению позиции банка в условиях высокой конкуренции на рынке труда, но и позволит удержать сотрудников, которые обеспечивают работу критической информационной инфраструктуры», — прокомментировал Дмитрий Зауэрс, заместитель Председателя Правления Газпромбанка.