Россельхозбанк запустил платформу по образованию и поиску работы в сельском хозяйстве

«Учись, живи, работай в агро!» - девиз новой платформы Россельхозбанка «Я в агро», созданной для продвижения в России аграрного образования и поиска работы в АПК. Ресурс предназначен для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов.

За последние пять лет отрасль сельского хозяйства существенно трансформировалась, появились новые профессии, технологии, компании. Работать в АПК становится интересно и перспективно, в современных компаниях созданы все предпосылки для творческого развития как молодых, так и опытных специалистов. Задача новой платформы Россельхозбанка «Я в агро» помочь школьникам и студентам расширить знание о профессиях в отрасли АПК и сформировать положительный имидж занятости в сельском хозяйстве, а молодым и опытным специалистам найти интересную и перспективную работу. Уже сейчас в сельском хозяйстве востребованы такие специалисты будущего, как генетики, биотехнологи, операторы дронов, сити-фермеры, агроэкологи.

«В последние годы агропромышленный комплекс демонстрирует уверенный рост, оказывая непосредственное влияние на социально-экономическое развитие страны. Наша платформа уникальна, она не имеет аналогов в России и мире. Ее особенность состоит в том, что пользователям предоставляется возможность построить свое будущее в агропромышленной отрасли, выстраивая взаимосвязь между обучением и будущей работой, обеспечивая доступ к целому комплексу сервисов, направленных на получение качественного образования и достойной работы в одном из самых перспективных направлений. Мы продолжим развивать «Я в агро» как часть экосистемы банка», - заявляет Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Согласно исследованию, проведенному Россельхозбанком, в сельском хозяйстве хотели бы работать около 20% опрошенных. Наибольшей популярностью среди предложенных областей АПК пользуются растениеводство (20%) и животноводство (17%). Последнее больше популярно у возрастной группы от 45 до 54 лет (27%), а первое - у группы от 55 до 64 (26%). Виноградарство пользуется успехом у более молодой ЦА (19% в группе от 18 до 24 и 17% в группе от 25 до 34.

«Агропромышленный комплекс очень сильно изменился за последние годы, и текущая ситуация послужила еще большим драйвером к его развитию. В ближайшие 10 лет именно эта отрасль имеет высокий потенциал, чтобы стать одной из наиболее востребованных для трудоустройства россиян. При этом дефицит кадров здесь доходит до 70% - стране не хватает квалифицированных виноделов, агрономов, почводелов и др. Платформа «Я в агро» поможет сократить путь между соискателем и работодателем в АПК и предоставит широкий спектр возможностей для обучения и работы в агросекторе» - отмечает Алена Владимирская, директор «Лаборатории карьеры Алены Владимирской».

На платформе «Я в агро» можно узнать, об используемых в АПК технологиях, перспективах отрасли, профессиях будущего, посетить курсы развития по выбранной профессии и получения необходимых навыков, а также спланировать карьерный путь по выбранной специальности: посетителям ресурса доступен выбор конкретной профессии, вуза или колледжа, в котором есть требуемая специальность для обучения и выбор будущего работодателя.

«Аграрный сектор сегодня переживает закономерный подъем. Высокие технологии и цифровизация уверенно продвигаются в сельском хозяйстве. Поэтому каждый выпускник аграрных вузов может найти себе дело по душе, самореализоваться и создать свое дело. Самым смелым планам обеспечена господдержка и поддержка Россельхозбанка», - заявляет Марина Реньш, проректор по образовательной деятельности и молодежной политике Российского государственного аграрного заочного университета.

На платформе можно получить помощь в выборе профессии, пройдя тесты на профессиональную ориентацию, выбрать лучшие предложения учебных заведений страны и получить всю необходимую информацию о поступлении, узнать мнения профессионалов о развитии в агропромышленной отрасли, познакомиться с историями успеха и принять участие в различных конкурсах и семинарах. Кроме того, «Я в агро» предоставляет информацию о стажировках и летней подработке на крупнейших агропредприятиях России с возможностью начать свою карьеру в стабильной и динамично развивающейся отрасли.

Студенты и выпускники вузов смогут найти производственную практику или временную подработку у лучших работодателей отрасли и, в перспективе, работу в АПК с помощью сервиса поиска работы, на котором размещено более 13 тысяч вакансий.

Для профессионалов в области АПК на «Я в агро» доступен сервис по поиску работы во всех 85 субъектах России по направлению АПК и в смежных отраслях. Пользователи, которые планируют повысить свою квалификацию, смогут найти не только программы повышения квалификации, но и курсы для переквалификации по различным направлениям или информацию о получении второго высшего образования.

Ознакомиться с платформой можно по адресу www.svoevagro.ru