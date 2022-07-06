Экспортерам разрешили не возвращать валюту на родину

Новый указ Владимира Путина также позволяет российским эмитентам евробондов рефинансировать эти обязательства российскими бумагами, сообщает РБК.

Вслед за обнулением норматива обязательной продажи валютной выручки фактически отменено требование о репатриации валютной выручки экспортеров. Согласно указу, норма обязательного зачисления валютной выручки на счета резидентов в российских банках устанавливается в размере ее обязательной продажи.

Поскольку 10 июня правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями обнулила норматив обязательной продажи (до этого составлял 50%, а ранее, с конца февраля, — 80%), экспортеры больше не обязаны возвращать валютную выручку и на счета в российских банках.

У правкомиссии есть полномочие корректировать размер валютной выручки, подлежащей обязательной продаже, поэтому если такие корректировки будут, соответствующим образом изменится и доля обязательного зачисления экспортной выручки на российские счета. По умолчанию, согласно закону о валютном контроле, российские экспортеры репатриировали 100% своей выручки от продажи товаров или услуг иностранцам.