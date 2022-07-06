Юные художники запечатлели, как восстанавливают Курбатовские бани в Иркутске

Юные воспитанники художественных школ и школ искусств г. Иркутска впервые запечатлели процесс восстановления Курбатовских бань. Этот знаковый объект культурного наследия возрождает компания En+ Group. Она и выступила организатором пленэра, на который собрались 15 учащихся из 5 учреждений областного центра. Процесс восстановления памятника идёт активно, кирпичная кладка исторических фасадов Курбатовских бань завершена на 95%, поэтому у художников была уникальная возможность запечатлеть то, что скоро само станет историей.

Прежде чем приступить к творческому процессу представители компании рассказали ребятам и девушкам историю Курбатовских бань, отметив, что воссоздание элементов фасада ведется на основании архивных данных с сохранением габаритов наружных стен.

В течение нескольких часов юные художники фиксировали архитектурные особенности памятника архитектуры, а также рабочих, занимающихся отделкой знаменитого банного комплекса. Для написания картин использовалась различная техника и материалы.

Завершением пленэра стало вручение памятных подарков авторам произведений, слова благодарности за их труд и приглашение к дальнейшему взаимодействию.

Возрождение Курбатовских бань является частью масштабных инвестиционных проектов, которые ведутся на протяжении нескольких лет по инициативе основателя En+ Group Олега Дерипаски. Предприниматель неоднократно подчеркивал важность развития сибирских городов и создания комфортных условий для жизни и развития горожан.

Вместе с Курбатовскими банями здесь также появятся конференц-зал, помещения для деловых встреч и официальных мероприятий, современная гостиница. Общая площадь строений составит 9,7 тыс. кв. метров. После берегоукрепления Цесовская набережная, на которой расположены бани, будет благоустроена. У реки появятся места для отдыха и занятий спортом, новые общественные пространства для жителей и гостей города.