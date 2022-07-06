28% работников Иркутской области столкнулись с нехваткой зарплаты на основные нужды

Служба исследований hh.ru выяснила (исследование есть у SIA.RU), хватает ли работникам Иркутской области их заработной платы на покрытие основных нужд.

28% трудоустроенных иркутян, принявших участие в опросе, сообщили, что их нынешней заработной платы недостаточно для основных трат. Еще 53% признались, что зарплаты хватает с трудом, и только 19% отметили, что их доход от работы вполне покрывает основные расходы.

Среди представителей разных профессий те, кому недостаточно зарплаты на основные нужды, преобладает рабочий персонал (60%), а также медики и госслужащие (по 51%). Те, кому зарплаты однозначно хватает, обычно встречаются среди ИТ-специалистов (43%), в сферах добычи сырья (41%) и высшего менеджмента (37%).

Среди российских регионов на недостаток зарплаты для покрытия основных трат чаще всего жалуются жители Томской области (77%), Ленинградской области (52%), Ростовской области и Пермского края (по 51%). Те, кому зарплаты достаточно, как правило, проживают в Калининградской области и Москве (по 29%).

60% работников Иркутской области считают еду своей самой большой статьей расходов, за год этот показатель не изменился. На втором месте среди затрат сегодня – аренда жилья или ипотека (30%), на третьем – выплата кредитов, без учета ипотеки (21%). Кроме того, 21% респондентов включают в свои основные статьи расходов траты на детей, 14% – коммунальные расходы, 10% – одежду и обувь, 9% – транспорт и автомобиль, 8% – досуг и отдых.

В целом по сравнению с прошлым годом иркутяне стали реже говорить, их основные расходы связаны с выплатой кредитов (21% против 26%), а также с коммунальными расходами (14% против 24%).