Сбербанк запускает реферальную программу для малого и микробизнеса

Сбер запустил программу поощрений для клиентов малого и микробизнеса «Все в плюсе»: предприниматели, которые обслуживаются Сбере, получат вознаграждение, как и новые клиенты, обратившиеся в банк по их рекомендации.

Клиенту Сбера необходимо на сайте банка или в интернет-банке СберБизнес сформировать ссылку и поделиться ей друзьями-предпринимателями. Если тот, воспользовавшись ссылкой, откроет в банке расчётный счёт и подключит пакеты услуг «Набирая обороты» или «Полным ходом», то оба участника получат вознаграждение: обслуживание по пакету услуг «Набирая обороты» на три месяца — всего за один рубль в месяц, по пакету «Полным ходом» — два месяца*.

Участие в программе выгодно для клиентов СберБизнеса, поскольку это позволит им в том числе совершать безлимитные платежи внутри банка со своими партнёрами и получить год обслуживания по платным пакетам услуг почти бесплатно.

Алексей Шашкин, Директор дивизиона Сбербанка «Малый и микро бизнес»

«Сегодня на рынке действуют реферальные программы, при которых бонусное вознаграждение получает, как правило, одна сторона. Мы же распространяем льготы и на инициатора, и на того, кто воспользовался рекомендацией. У нас есть собственные исследования, свидетельствующие о том, что 25% клиентов малого бизнеса готовы рекомендовать обслуживание в банке своим знакомым, владельцам бизнеса. Теперь благодаря программе ″Все в плюсе″ клиенты смогут получить приятный бонус в виде бесплатного рассчётно-кассового обслуживания».

В случае если предприниматель не является клиентом Сбера, но у него есть желание воспользоваться данной программой, он может открыть в банке расчётный счёт, подключиться к одному из названных пакетов услуг и зарегистрироваться на сайте банка или в интернет-банке СберБизнес в качестве участника акции. По её условиям число приглашённых партнёров неограниченное, поощрения суммируются за каждого приглашённого реферала, таким образом, есть возможность получить год обслуживания почти бесплатно. Приглашать можно юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или физических лиц, занимающихся частной практикой, у кого нет открытых расчётных счетов в Сбербанке.

*Сроки указаны с учётом 1 бесплатного месяца тест драйва для новых клиентов, т. е. действующем будет доступно обслуживание по пакету услуг «Набирая обороты» на 2 месяца всего за 1 рубль в месяц, по пакету «Полным ходом» — 1 месяц.