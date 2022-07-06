Россияне все чаще покупают товары онлайн

Число россиян, совершающих онлайн-покупки, в первом полугодии выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование сервиса «ЮKassa».

Совокупное число покупок увеличилось на 22%, а обороты онлайн-площадок — на 25%.

Отмечается, что первое место по росту числа интернет-покупок занимают услуги турагентств: количество транзакций увеличилось в 19 раз, а онлайн-оборот — в 3,5 раза.

На втором месте — товары для дома, онлайн-оборот которых вырос в 49 раз.

Третье место занимают подписки на стриминговые сервисы с кино, музыкой и книгами. Оборот онлайн-площадок увеличился в 2,8 раза, а средний чек сократился на 29% и составил 492 рубля.