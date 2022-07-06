Какие товары чаще всего покупали россияне за рубежом

На долю электроники пришлось более 47% от объема заказанных за границей товаров, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование CDEK.Shopping.

На втором месте оказались БАДы и витамины, на долю которых пришлось почти 39% заказанных товаров.

Отмечается, что в число самых популярных товаров, заказываемых из-за рубежа, вошли видеокарты, игровые консоли, стайлеры и фены, смартфоны и наушники, а также мультивитамины. Компьютеры и комплектующие составили 4% заказанных товаров, бытовая техника — более 2%, аксессуары — 4%, товары для детей — 2%, товары для красоты — 1%.