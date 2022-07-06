Нефть обвалилась на 10% из-за угрозы рецессии

Несмотря на перебои с поставками цены на нефть стремительно летели вниз. Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent: $102,77 (-9,45%). По мнению аналитиков БКС, падение можно объяснить только рисками для спроса из-за рецессии.

– На фоне рекордной инфляции мировые регуляторы повышают процентные ставки, что оказывает негативный эффект на мировую экономику. Это создает риски для спроса на топливо, который тесно коррелирует с деловой активностью. Чем хуже выходит макростатистика и чем жестче риторика ФРС США, тем хуже прогнозы по спросу на нефть и сильнее давление на цены, – отмечают аналитики.

После столь сильного снижения эксперты ожидают увидеть отскок. «При этом зона $107–108 за баррель может выступить зеркальным сопротивлением. Снизу сильная зона поддержки расположена в районе $97–99. Вероятно, котировки Brent на некоторое время закрепятся в этом диапазоне», – резюмируют они.