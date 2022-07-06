Строительство двух мусороперегрузочных станций планируется в Ольхонском районе

Создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами в населенных пунктах, входящих в центральную экологическую зону Байкальской природной территории, обсудили заместитель председателя Правительства России Виктория Абрамченко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, руководители Росприроднадзора, Министерства природных ресурсов и экологии РФ и публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Совещание прошло сегодня, 5 июля, в режиме видео-конференц-связи, рассказали SIA.RU в правительстве Иркутской области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– Мы договаривались, что будут подготовлены комплексные планы как со стороны Иркутской области, так и со стороны Республики Бурятия. Уже имеются контуры проектов, есть понимание, с помощью каких мер поддержки их можно реализовать. Сегодня мы обменяемся мнениями, – сказала Виктория Абрамченко, открывая совещание.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев доложил, что за год от деятельности населения и предприятий в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) в Иркутской области образуется 22,1 тысячи тонн твердых коммунальных отходов.

– Существует потребность в проектировании и строительстве четырёх объектов: двух – в границах центральной экологической зоны, двух – за ее пределами. При наличии финансирования мы готовы приступить к строительству первого объекта – мусороперегрузочной станции ТКО в местности Бориса в Ольхонском районе мощностью около двух тысяч кубометров в год. Проектно-сметная документация готова, государственная экологическая экспертиза пройдена, – сообщил губернатор.

Второй объект, который планируется разместить в пределах ЦЭЗ, – мусороперегрузочная станция с обработкой ТКО в поселке Хужир Ольхонского района. За границами центральной экологической зоны Байкальской природной территории предполагается строительство двух комплексных объектов обращения с ТКО в Эхирит-Булагатском районе и Ангарском городском округе. Создавать данные объекты планируется с привлечением средств федерального бюджета.

– Режим охраны экологической зоны чрезвычайно сложный – мы должны защитить природное наследие, перерабатывать и утилизировать мусор здесь категорически нельзя. Поэтому проекты будем строить за пределами особой зоны, но с пунктами перегрузки в границах ЦЭЗ. Это позволит существенно снизить экологическую нагрузку на природные комплексы, сократить логистические затраты и ликвидировать риски повышения тарифов для населения, – подчеркнула Виктория Абрамченко.

В Иркутской области 77 населенных пунктов расположены в центральной экологической зоне, в Бурятии таких населенных пунктов 73. Предстоит определить, в каких из них целесообразен раздельный сбор мусора, и подготовить логистику его вывоза.

Также на встрече обсудили вопрос ликвидации свалок, находящихся в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

В Иркутской области в границах ЦЭЗ зарегистрировано 20 несанкционированных свалок на площади 34,1 гектара объемом 204 тысячи кубометров.

– Ежегодно осуществляется ликвидация несанкционированных свалок. В прошлом году за счёт областного и местных бюджетов ликвидировано три свалки в Ольхонском районе. В 2022 году будут ликвидированы две свалки – в Иркутском и Ольхонском районах, а также три свалки на землях лесного фонда. Идет разработка проектно-сметной документации на рекультивацию одной из наиболее крупных свалок в Пади Талой, – рассказал Игорь Кобзев.