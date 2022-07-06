План Германии по поставкам сжиженного природного газа провалился – Bild

Считает представитель Христианско-демократического союза Торстен Фрай, сообщает РБК со ссылкой на зарубежное издание.

«Стратегия министра Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, что нам потребуется предстоящей зимой в обозримом будущем», — убежден политик.

Представитель Союза судовладельцев Мартин Крёгер пояснил, что у Германии нет СПГ-танкеров, которые могли бы перевозить топливо на большие расстояния. По его словам, по всему миру доступно почти 500 таких судов, но спрос на них велик.

В начале мая агентство Bloomberg сообщало, что Германия решила зафрахтовать четыре плавучих терминала для поставок СПГ. Их предоставят судоходные компании Hoegh и Dynagas (по два каждая). Вместе они способны перерабатывать не менее 20 млрд куб. м переохлажденного газа в год, что составляет примерно пятую часть потребностей страны.