Новости

План Германии по поставкам сжиженного природного газа провалился – Bild

Читайте также:

Датская Orsted отказалась платить за российский газ в рублях
31 мая 2022
«Газпром» приостановил поставки в Болгарию и Польшу
27 апреля 2022

Считает представитель Христианско-демократического союза Торстен Фрай, сообщает РБК со ссылкой на зарубежное издание.

«Стратегия министра Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, что нам потребуется предстоящей зимой в обозримом будущем», — убежден политик.

Представитель Союза судовладельцев Мартин Крёгер пояснил, что у Германии нет СПГ-танкеров, которые могли бы перевозить топливо на большие расстояния. По его словам, по всему миру доступно почти 500 таких судов, но спрос на них велик.

В начале мая агентство Bloomberg сообщало, что Германия решила зафрахтовать четыре плавучих терминала для поставок СПГ. Их предоставят судоходные компании Hoegh и Dynagas (по два каждая). Вместе они способны перерабатывать не менее 20 млрд куб. м переохлажденного газа в год, что составляет примерно пятую часть потребностей страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании