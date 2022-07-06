Минимущества Приангарья расторгнет договор на управление домом на улице Семена Хейфеца с УК «За Граждан»

Уведомление о расторжении договора по окончании срока действия направлено в адрес управляющей компании, сообщили SIA.RU в правительстве региона.

– На протяжении всего периода работы управляющей компанией в адрес министерства поступали обращения от нанимателей, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении компанией условий договора. Учитывая данные обстоятельства, в адрес УК направлено уведомление о расторжении договора управления домом в одностороннем порядке по окончании срока его действия. Срок действия договора заканчивается 8 декабря, – рассказала министр имущественных отношений региона Марина Быргазова.

Новая управляющая компания будет определена по результатам открытого конкурса, объявленного администрацией Иркутска по окончании срока действия договора. С выигравшей конкурс компанией министерство имущественных отношений Иркутской области заключит договор на управление домом.