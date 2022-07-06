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«Тинькофф» приостановил исходящие SWIFT-переводы в валюте до 1 октября

«Тинькофф» долгое время боролся за SWIFT-переводы, работа которых на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале банка.

«Вынуждены признать, что наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки», — говорится в сообщении.

Входящие SWIFT-переводы будут проводить как прежде по текущим тарифам «Тинькофф». Возможность их дальнейшего получения полностью зависит от западных партнеров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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