Пятилетний план строительства и реконструкции автомобильных дорог создадут в Иркутской области – Игорь Кобзев

План по проектированию, капитальному ремонту и строительству автомобильных дорог до 2027 года разработают в Иркутской области. Такое поручение региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства во время заседания штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики Иркутской области дал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщили SIA.RU в правительстве региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– Главная задача пятилетнего плана – привести в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог региона. Мы уже сейчас должны представлять, какие дороги нужно проектировать, строить, реконструировать, капитально ремонтировать. Благодаря плану, министерство транспорта и дорожного хозяйства региона будет знать объём задач на ближайшие пять лет, предполагать объёмы финансирования, сотрудничества с подрядными организациями, а жители – когда дороги приведут в нормативное состояние, – сказал Игорь Кобзев.

В пятилетний план войдут работы на дорогах, входящих в опорную сеть Иркутской области.

Это 15 трасс регионального значения. В их числе – дороги Тайшет – Чуна – Братск, Братск – Усть-Илимск, Усть-Кут – Киренск, Усть-Кут – Уоян, Киренск – Казачинское. Общая протяжённость трасс регионального значения – 2,2 тысячи километров. Из них в нормативном состоянии сейчас находится 895 километров, это 40,4%. До 2027 года в нормативное состояние планируется привести еще 916,2 километра. Также в план войдут участки дорог местного значения, которые входят в опорную сеть муниципальных образований.

– На всех дорогах опорной сети проведена диагностика, по каждому километру определён перечень необходимых мероприятий. Это ремонт, капитальный ремонт, реконструкция или иные мероприятия, включая работы по содержанию. Аналогичный план формируется на дорогах примыкающих к опорной сети и местных дорогах, – сказала директор ОГКУ Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина.

Также Игорь Кобзев поручил до 1 сентября провести общественные слушания по дорожным работам на всех объектах, которые будут проведены в Иркутской области в 2023 году. Все мероприятия необходимо обсудить главами муниципалитетов, с ассоциацией муниципальных образований, с общественностью.