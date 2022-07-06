Главу компании «КапСтрой» в Иркутской области обвинили в неуплате налогов на 64 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «КапСтрой» в Иркутской области – по результатам следственных действий ее обвинили в неуплате налогов на 64 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Предварительно установлено, что с целью уклонения от уплаты налогов руководитель фирмы отразила в бухгалтерских отчетах за второй, третий, четвертый кварталы 2014 г. и первый квартал 2015 г. сделки с пятью контрагентами, которые фактически для ООО «КапСтрой» работы не выполняли и товары не поставляли. «Это повлекло занижение налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость с деятельности организации и, как следствие, – неуплату налога в особо крупном размере», – рассказали в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 6лет лишения свободы.