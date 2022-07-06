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Артем Иванов из Братска погиб во время спецоперации на Украине

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Уроженец Братска Иркутской области Артем Иванов погиб во время специальной военной операции на Украине, сообщил глава города Сергей Серебренников.

«В специальной военной операции на Донбассе погиб наш земляк, военный-контрактник Артем Александрович Иванов. <…> 16 мая был зачислен в воинскую часть на службу по контракту. Приняв решение посвятить свою жизнь служению Родине, Артем Александрович до последнего дня оставался верным воинской присяге и долгу. Он отдал свою жизнь, защищая мирных жителей от жестокости неонацистского режима. Его имя будет навсегда вписано в историю России и Братска», – рассказал мэр.

Артем Иванов обучался в Братском индустриально-металлургическом техникуме. После окончания срочной службы в марте 2005 года, продолжил службу по контракту. В 2010 году вернулся в Братск и работал в охранных предприятиях, на ПАО «Русал Братск».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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