Артем Иванов из Братска погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец Братска Иркутской области Артем Иванов погиб во время специальной военной операции на Украине, сообщил глава города Сергей Серебренников.

«В специальной военной операции на Донбассе погиб наш земляк, военный-контрактник Артем Александрович Иванов. <…> 16 мая был зачислен в воинскую часть на службу по контракту. Приняв решение посвятить свою жизнь служению Родине, Артем Александрович до последнего дня оставался верным воинской присяге и долгу. Он отдал свою жизнь, защищая мирных жителей от жестокости неонацистского режима. Его имя будет навсегда вписано в историю России и Братска», – рассказал мэр.

Артем Иванов обучался в Братском индустриально-металлургическом техникуме. После окончания срочной службы в марте 2005 года, продолжил службу по контракту. В 2010 году вернулся в Братск и работал в охранных предприятиях, на ПАО «Русал Братск».