Назначен врио главы ГУ МВД России по Иркутской области

Временно исполняющим обязанности главы ГУ МВД России по Иркутской области назначен генерал-майон полиции Геннадий Корниенко, следует из данных ведомства.

Геннадий Иванович проходил службу в оперативных подразделениях УВД города Ангарска на различных должностях от оперуполномоченного уголовного розыска до первого заместителя начальника управления – начальника криминальной милиции УВД.

В 2009 году был заместителем начальника управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД по Иркутской области. В 2013 году назначен на должность заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Иркутской области. На новый пост был назначен указом президента РФ.

Напомним, ранее должность главы регионального управления МВД занимал генерал-лейтенант Андрей Калищук, который ушел в отставку. На этот пост экс-руководитель был назначен с 2012 года.