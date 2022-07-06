Иркутская область примет участие в форуме «Российская креативная неделя»

Впервые в истории форума «Российская креативная неделя» в программе представлены делегации из более 40 регионов страны. С 7 по 10 июля в Москве соберутся губернаторы, представители органов власти и креативного сообщества, чтобы обсудить развитие креативных индустрий в различных территориях РФ, существующие вызовы и обменяться опытом.

- В этом году более 40 региональных команд на площадке. И главы регионов приедут на «Российскую креативную неделю» не просто в качестве спикеров. Впервые регионы озвучат свои конкретные запросы: работа будет вестись в больших федеральных командах во главе с губернаторами для совместного брейншторма и поиска решений. Стоит задача поддержки локальных брендов, разработка стратегии развития регионов, учитывая специализацию в сфере креативных индустрий, - рассказала руководитель Роскультцентра и директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

От Иркутской области в мероприятиях Российской креативной недели примут участие министр экономического развития и промышленности Приангарья Наталья Гершун и министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова. В частности, представители Иркутской области будут работать на пленарном заседании «Новое время - новые правила креативного сектора», сессия «Игра по-крупному: дорожная карта индустрии дизайна». В рамках круглого стола «Импортонезависимость как вызов: работа с местными производителями» Наталья Гершун выступит с докладом, в котором расскажет, как задачи по импортозамещению реализуются в Иркутской области. Маргарита Цыганова примет участие в панельной дискуссии «Быть или не быть в списке самых успешных - молодежное предпринимательство» в рамках лектория «Спецпроекты». Министр расскажет о конкретных механизмах поддержки молодежного предпринимательства на территории Приангарья, успешных кейсах молодых людей, занимающихся бизнесом в Иркутской области и планах развития молодежного предпринимательства.

Семь регионов представят специальные программы в рамках форума, среди них - Красноярский край, Санкт-Петербург, Псковская область, Калининградская область, Республика Саха (Якутия), Ульяновская область, Республика Бурятия.

Например, делегация Санкт-Петербурга расскажет о новом подходе в работе с классическими учреждениями культуры в рамках дискуссии «Экономика впечатлений: креативное пространство как тренд развития региона. Лучшие практики». Минстрой и ВЭБ.РФ при участии делегаций Псковской области и других регионов проведут сессию «Креативные города и территории: практики успешных трансформаций». Ульяновская область проведет дискуссию «Музыкальная индустрия за границами МКАД: как помочь талантливым и дерзким».

Организаторами форума «Российская креативная неделя» выступают Роскультцентр, Российский книжный союз, АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.