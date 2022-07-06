Ангарчанин пытался вложить 1,3 млн рублей в выгодные инвестиции, но отдал их аферистам

52-летний сварщик из города Ангарска Иркутской области хотел разбогатеть на инвестициях и вложить в них 1,3 млн рублей, однако стал жертвой аферистов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Предварительно установлено, что в марте 2022 года ангарчанин нашел в Интернете рекламу о выгодных инвестициях. Решив заработать, мужчина зарегистрировался на сайте, оставив номер телефона и адрес электронной почты. Вскоре ему позвонил незнакомец, представился именем Адам и пообещал обеспечить высокий заработок на бирже после прохождения небольшого обучения.

«Брокер неоднократно связывался с клиентом посредством видеозвонков, призывая вкладывать все большие суммы денег. Поддавшись на уговоры лжеменеджера, потерпевший совершил несколько переводов. В общей сложности он отправил на указанные аферистом счета 1 миллион 300 тысяч рублей, оставшиеся ему в наследство от отца. Однако когда сибиряк пожелал вывести прибыль, потребовалось внести еще 800 тысяч рублей. В этот момент мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию», – рассказали правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.