Дерипаска призвал покончить с госкапитализмом

Бизнесмен Олег Дерипаска уверен, что мир находится на пороге глобального экономического кризиса. По его мнению, в условиях неопределенности российским властям нужно делать те шаги, которые приведут к активизации предпринимательской инициативы. Для этого нужно, во-первых, декриминализировать предпринимательскую деятельность, а, во-вторых, покончить с госкапитализмом.

– Мы вошли в такой период, когда предсказать что-либо, что будет даже в следующем квартале, практически никому невозможно, – пишет он в своём телеграм-канале.

Он отмечает, что у состоятельных россиян и компаний достаточно много ресурсов накоплено за последние 20 лет, и многие инвестиции за рубежом им придётся сейчас ликвидировать.

– Но чтобы деньги вернулись в страну, а не мыкались по другим окраинам — Сингапурам, Ближнему Востоку — государству нужно, конечно, сделать первый и самый важный шаг — декриминализировать предпринимательскую деятельность. Признать, что будущее устойчивое развитие России возможно только на основе частной, рыночной, конкурентной и отрытой экономики, – поясняет Олег Дерипаска.

По его мнению, надо выпустить из-под стражи всех обвиняемых по экономическим статьям, при условии внесения ими залога. Декриминализация решает сразу несколько важных задач: расширяет свободы и предотвращает недобросовестную конкуренцию, а в итоге вернёт миллиарды евро, выведенные из оборота, назад в Россию. В таких условиях можно рассчитывать на рост предпринимательской активности, которая принесёт с собой стабилизацию российской экономики, увеличение инвестиций, рост числа новых рабочих мест.

– Схожая история и с госкапитализмом. О нём нужно забыть, как о колхозах, пока эта плесень не разъела до конца Россию. Его доминирование провоцирует стагнацию, не давая целым отраслям по-настоящему развиваться, препятствуя конкуренции и повышая издержки для всех. Госкапитализм — бессмысленный и тупиковый путь развития, про который необходимо забыть окончательно в этот переломный период истории нашей страны, – резюмирует Олег Дерипаска.