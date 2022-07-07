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Когда доллар снова будет по 70 рублей

С начала этой недели российская валюта просела на 22% — с 55 до 63 рублей за доллар.

«Вероятно, Минфин РФ нашел способ, как ослабить рубль, чтобы избавиться от головной боли», — рассказал агентству «Прайм» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

С технической точки зрения «бычий» тренд по рублю не изменился.

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«При повышении курса доллара до 62 рублей появились признаки к развороту. Мы не знаем, как Минфину удается ослаблять рубль, поэтому неизвестно, насколько устойчив текущий отскок от уровня 50 рублей за доллар. Похожую картину мы наблюдали 25-26 мая, когда рубль подешевел на 20% и потом продолжил укрепляться с новой силой», — рассуждает представитель BitRiver.

Доллар уже движется к зоне 70-80 рублей. Текущий счет торгового баланса останется в профиците в ближайшие месяцы. Сохраняется дисбаланс между спросом и предложением, поэтому продажи экспортеров по-прежнему оказывают существенное влияние на рынок. Ослабление рубля должно замедлиться, иначе, вполне вероятно, Банк России выразит недовольство быстрым подорожанием иностранных валют.

Если рубль продолжит ослабляться без откатов, то доллара закрепится на уровне 70 рублей к концу июля, евро же будет стоить 72-73 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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