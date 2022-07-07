Количество вакансий в Иркутской области выросло на 7,3% в июне

Служба исследований hh.ru выяснила (исследование есть у SIA.RU), как изменилось количество вакансий в Иркутской области в июне относительно предыдущего месяца и прошлого года.

По итогам июня в Иркутской области зафиксирован рост числа вакансий относительно предыдущего месяца на 7,3%. Это чуть ниже среднероссийских показателей (+10,4%), и чем по сибирскому региону в целом (+8,8%).

В июне в Иркутской области относительно мая заметнее всего вырос спрос на высший менеджмент (+20%). На втором месте по динамике вакансий сфера маркетинга и PR (+16%), где после февральских событий произошел заметный спад спроса. На третьем – сфера закупок (+14%). Кроме того, иркутские работодатели стали чаще искать специалистов по страхованию и банковских работников (по +12%), производственников (+11%), строителей и специалистов по развлечениям и медиа (по +10%), начинающих специалистов и административный персонал (по +9%).

Важно, что рынок труда в Иркутской области восстановился до прошлогоднего уровня: в июне число вакансий достигло показателей июня 2021 года.

Самыми дефицитными специалистами в регионе остаются кадры из сферы добычи сырья и строители (по 0,6 резюме на вакансию), медики и фармацевты (0,7), банковские работники (1,2), специалисты из сферы туризм, гостиницы и рестораны, а также сотрудники для спортивных клубов и салонов красоты (по 1,3), водители (1,4), специалисты по продажам и производственники (по 1,5). Напомним, комфортным для рынка труда соотношением считается 5-6 резюме на вакансию.

Сложности с трудоустройством в настоящее время могут испытывать лишь юристы, а также начинающие специалисты и студенты (на одну вакансию для них приходится 7,9 и 6,7 резюме соответственно). Несмотря на это, спрос на молодых специалистов вырос в Иркутской области по сравнению с прошлым годом на 176%, и ни одна другая профсфера не показала такой высокой динамики. А вот спрос на юристов продолжает снижаться (-39% относительно июля 2021).