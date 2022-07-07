Сделка на SberUnity: стартап привлёк 13 млн рублей от венчурного инвестора

На онлайн-стартап-хабе SberUnity состоялась сделка: стартап Voltep.online, сервис для создания виртуальных интерактивных миров и метавселенных, получил 13,2 млн рублей инвестиций в обмен на 6% доли от бизнес-ангела Павла Калмыкова. На сегодняшний день на SberUnity размещено более 1260 стартапов, 50 инвесторов и корпораций, заинтересованных в инновационных продуктах.

Компания Voltep.online присоединилась к венчурной онлайн-платформе в конце 2021 года, а уже в первом квартале 2022-го достигла договорённостей о финансировании с бизнес-ангелом, который также является резидентом SberUnity в качестве инвестора.

Стартап планирует направить средства, полученные от инвестора, на развитие продукта: будут реализованы SaaS-решения, связь VR-систем с NFT, масштабирование сервиса на новые рынки. Voltep.online ведёт переговоры о получении ещё одного раунда инвестиций, среди потенциальных кандидатов также есть инвесторы со SberUnity.

Voltep.online представлен и в разделе «Импортозамещение» как конкурент Zoom и MS Teams. Менее чем через месяц после анонса раздела в нём появилось уже 130 ИТ-решений — аналогов зарубежных сервисов.

Наталья Магидей, руководитель стартап-экосистемы Сбера:

«Несмотря на внешние вызовы, венчурные инвесторы в России продолжают интересоваться отечественными решениями технологических предпринимателей. Благодаря актуальной базе стартапов на SberUnity, которая работает по принципу маркетплейса, инвестор может просмотреть весь спектр предложений по своему запросу, оценить перспективность и трекшен подходящих ему проектов».