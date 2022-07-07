Сбер представил адаптированную веб-версию СберБизнес и рассказал о росте клиентской базы

Сбер представил адаптированную веб-версию приложения для корпоративных клиентов СберБизнес. Программа доработана для работы со смартфонов и планшетов, и доступна как для пользователей iOS, так и Android. Улучшен функционал приложения, внесены изменения в интерфейс и самые востребованные разделы: главная страница и меню, создание платёжных поручений, работа с выписками, кредиты, зарплатный проект. При запуске приложения оно автоматически подстраивается под размер экрана мобильного устройства.

Созданием адаптива и обеспечением его работы на мобильных гаджетах Сбер ещё раз подтверждает свою нацеленность на обеспечение самого широкого доступа к своим сервисам. Удаление в апреле бизнес-приложения из App Store и Google Play не привело к снижению числа новых клиентов. У пользователей, ранее не установивших программу, сохранялась возможность её скачивания с сайта банка, в SmartMarket, AppGallery для Huawei, а также в RuStore, новом маркете приложений от Министерства цифрового развития и VK. Программа показала высокую востребованность: за этот период число скачиваний СберБизнеса со всех платформ за месяц в среднем составило 150 тысяч, а увеличение числа новых пользователей ежемесячно приблизилось к 60 тысячам. В настоящее время ежемесячная активная аудитория приложения составляет свыше 1 млн клиентов.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:

«Мы поддерживаем пользователей и стремимся обеспечить доступность наших приложений в любых условиях. При этом наш корпоративный интернет-банк продолжает развиваться: появляется новый функционал, упрощается процесс пользовательского взаимодействия с программой. И эта работа обязательно будет продолжена: нам важно обеспечить клиентов самыми нужными с их точки зрения услугами и сервисами для успешного ведения бизнеса».