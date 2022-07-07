Starbucks нашел покупателя на российский бизнес

Скорее всего, купит ресторатор основатель компании Pinskiy&Co, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Эту информацию подтверждает и один из его знакомых. Ранее о том, что Антон Пинский может «забрать большую часть локаций Starbucks» писал телеграм-канал «Сысоев FM».

Сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля, в нее войдут права аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом, а также помещение в торговом центре «Пушкино Парк», которое находится у компании в собственности, говорят собеседники «Ведомостей».

Новый владелец сети также должен будет провести ее ребрендинг, как это ранее произошло с McDonald’s (переменован во «Вкусно – и точка!»), добавил один из них. Сам Пинский информацию о сделке не подтвердил. Запросы «Ведомостей» в Starbucks и ФАС остались без ответа.