Банк Фридом Финанс ввёл повышенную комиссию на покупку евро

Банк Фридом Финанс сообщил, что с 14:00 06.07.2022 вводится повышенная комиссия на исполнение заявок ​​на покупку клиентом ЕВРО за российский рубль по курсу ММВБ и на покупку клиентом ЕВРО за доллар США по курсу ММВБ. Комиссия составит 0,5%.

– В связи с действующими международными санкциями, ограничивающими движение безналичных ЕВРО как на территории Российской Федерации, так и за ее пределы, вводится повышенная комиссия за совершение сделок покупки евро по курсу ММВБ (согласно Приказу 293-од от 05.07.2022), – говорится в сообщении банка.