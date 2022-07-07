Газпромбанк подал предложение на создание горного туристического комплекса в ЯНАО

Состоялось вскрытие конвертов в рамках открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на проектирование, создание и использование (эксплуатацию) туристического комплекса Рай-Из на Полярном Урале в районе посёлка Харп. Совместная заявка реализующего концепцию инфраструктурного #МЕГАИГРОКа Газпромбанка, ООО «ОК «Сибшахтострой» и AZIMUT Hotels является очевидным лидером, в том числе по финансовым критериям. Итоги конкурса подведут до 25.07.

Речь идёт о новом комплексе на севере горного массива Рай-Из рядом с рекой Собь. Первая фаза проекта предполагает создание полномасштабной горной инфраструктуры (горнолыжных трасс, подвесных канатных дорог, сервисно-туристического центра с горнолыжной школой и мастерской, систем освещения и навигации), способной превратить курорт в жемчужину не только Ямало-Ненецкого автономного округа, но и всей страны.

Кроме того, первый этап предполагает возведение сопутствующей инфраструктуры – отелей, точек питания, объектов après-ski-досуга. Всё это в совокупности будет способствовать формированию устойчивого туристического потока.

На втором этапе развития курорта при достижении ряда показателей подразумевается расширение пропускной способности за счет обновления системы горнолыжных трасс, подъемников и реконструкции / строительства дополнительных объектов. Проект будет структурирован на принципах концессии (согласно 115-ФЗ) сроком 30 лет. Группа Банка участвует в проекте через дочерний инфраструктурный холдинг «Инфраструктура ГЧП».

«Пандемия стала одновременно вызовом для туристического и гостиничного бизнеса и временем новых возможностей с учетом роста спроса на путешествия по стране. Сейчас у нас большие планы по развитию курорта Рай-Из – приоритетного для Банка инвестиционного проекта в сфере развития внутреннего и въездного туризма в РФ. Уверен, что его функциональность, удобство и технологичность оценят миллионы жителей Ямала и гостей региона. Это удивительное и очень красивое место силы с уникальной природой, и наша ответственность – сохранить её в первозданном виде. Планируя построить курорт мирового уровня, мы вовлекаем в проект лидеров в своих отраслях – помимо крупнейшей гостиничной сети России, как AZIMUT Hotels, это «Сибшахтострой» и «УК «СТК Шерегеш», имеющие опыт работы в условиях вечной мерзлоты. В перспективе инвестиционная инициатива окажет сильное влияние на социально-экономический прогресс ЯНАО и всего Уральского федерального округа. Я говорю о новых рабочих местах, стимулах для развития малого и среднего предпринимательства, а также налоговых отчислениях. Если по итогам конкурса с нашим консорциумом будет заключено концессионное соглашение, мы с партнерами готовы приложить все усилия, чтобы обеспечить будущим гостям сервис международного уровня», – отметил Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Банка Павел Бруссер.

Справочно:

Газпромбанк входит в тройку лидеров банковской отрасли России по основным объемным показателям (по версии ИНТЕРФАКС-100. Банки России), а также в число крупнейших финансовых институтов Центральной и Восточной Европы.

Газпромбанк предоставляет широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, химическую и нефтехимическую, металлургию, электроэнергетику, машиностроение, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. Банк обладает многолетним уникальным опытом организации проектного финансирования и размещения долговых инструментов на российском и международном рынках капитала, предоставления финансово-консультационных услуг в части проектного, корпоративного и долгового финансирования, а также опытом по управлению инвестициями в компаниях как в России, так и за рубежом.

Банк – активный участник рынка проектного финансирования в сфере строительства недвижимости в России. Кредитование проектов строительства жилой недвижимости – один из важнейших продуктов Банка, который способствует обеспечению российских семей качественным жильем и удобной инфраструктурой.

Розничный бизнес Газпромбанка ориентирован на предоставление современных высокотехнологичных продуктов и сервисов. На начало 2021 года Банк обслуживает около 5 млн клиентов-физических лиц, розничный кредитный портфель по итогам 2020 года составляет более 660 млрд рублей, портфель розничных вкладов – 770 млрд рублей.

ООО «ОК «Сибшахтострой» имеет большой опыт строительства инфраструктурных объектов в северных регионах России. Компания также осуществляла строительство объектов в ГЛК «Шерегеш», в том числе гостиничную инфраструктуру.

AZIMUT Hotels — крупнейшая российская гостиничная сеть, созданная в 2006 году. На сегодняшний день в управлении AZIMUT Hotels более 60 отелей и санаториев с общим фондом свыше 10 тыс. номеров в более 40 городах России и Европы. AZIMUT Hotels объединяет отели, находящиеся в собственности, на основании контрактов на управление и франшизу, а также на правах долгосрочной аренды. Председатель Совета директоров AZIMUT Hotels — Александр Клячин.

AZIMUT Hotels в России (Астрахань, Владивосток, Воронеж, Кострома, Кемерово, Кызыл, Каспийск, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Переславль, Санкт-Петербург, Роза Хутор, Уфа, Якутск, Пенза, Туапсе, Самара, Мирный, Нальчик, Углич, Ульяновск, Ростов, Тула, Тобольск).

В 2021 году сеть AZIMUT Hotels признана лучшей гостиничной управляющей компанией в России в рамках премии World Travel Awards и получила национальную гостиничную премию в номинации «Лучший сайт отеля».