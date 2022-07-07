Примсоцбанк объявил о запуске новой услуги для бизнеса - «Дополнительный лимит» к пакетам расчетно-кассового обслуживания «Бизнес» и «VIP».



– Теперь у клиентов появилась возможность дополнительно приобрести от 25 до 200 платежных поручений. Ознакомиться с условиями можно по ссылке. Для подключения услуги клиентам необходимо направить заявление по системе iBank либо обратиться лично в подразделение Банка, – говорится в сообщении.



