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Примсоцбанк объявил о запуске новой услуги для бизнеса - «Дополнительный лимит»

Примсоцбанк объявил о запуске новой услуги  для бизнеса -  «Дополнительный лимит» к пакетам расчетно-кассового обслуживания  «Бизнес» и «VIP».  

– Теперь у клиентов появилась возможность дополнительно приобрести от 25 до 200 платежных поручений. Ознакомиться с условиями можно по ссылке. Для подключения услуги клиентам необходимо направить заявление по системе iBank либо обратиться лично в подразделение Банка, – говорится в сообщении.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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