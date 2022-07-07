Как меняется покупательская активность россиян к началу июля

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в период с 27 июня по 3 июля средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 3,5%.

Индекс недельных расходов составил 5 305 рублей. Относительно аналогичного периода прошлого года недельные расходы выше на 13,6%.

Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей почти не изменился (-0,2%). Средняя стоимость одной покупки составила 660 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс выше на 9,6%.