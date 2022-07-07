Цены на аренду жилья в Москве снизились на 19%

Причина — в высоком предложении, которое существенно опережает спрос, сообщает РБК.

С апреля по июнь 2022 года средняя ставка долгосрочного найма жилья в столице снизилась на 19% — до 53 тыс. руб. в месяц, говорится в предоставленном редакции обзоре аналитиков «Авито Недвижимость». В большинстве других городов с крупными рынками аренды также отмечено квартальное снижение, но не такими темпами.

Падение цен на аренду в Москве в «Авито» объясняют существенным превышением предложения над спросом. Такая же ситуация сложилась и в других крупных городах. «Часть собственников на время приостановила продажу объектов из-за неопределенности на рынке, часть арендаторов освободила квартиры из-за переезда в более дешевое жилье или в другие локации, а в некоторых регионах объекты для посуточной аренды потеряли спрос из-за снижения туристического потока. Во всех случаях квартиры пополняли число лотов для долгосрочной аренды», — говорит коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов.

Средние ставки предложения в базе компании за квартал существенно снизились также в Санкт-Петербурге (-10%) и Нижнем Новгороде (-10%). Самый заметный рост — в курортных Сочи (+29%) и Севастополе (+20%).