Новости Почти 40 будущих IT-шников заключили целевой договор с En+ Group В ИРНИТУ состоялась защита проектов студентов второго потока Академии IT – уникального образовательного проекта En+ Group. По результатам эксперты En+ Digital (входит в En+ Group) приняли на следующий этап 39 студентов. Это почти в 2 раза больше, чем на первом потоке обучения. С каждым из них заключен целевой договор. Это означает, что после получения диплома выпускники без стрессов и лишних собеседований смогут гарантированно трудоустроиться в En+ Digital. Кроме того, целевое обучение позволит студентам Академии получать повышению стипендию от En+ Group, проходить практику на предприятиях компании, посещать визионерские лекции и иные мероприятия. Впервые в этом году помимо студентов института информационных технологий и анализа данных ИРНИТУ попасть в Академию IT смогли учащиеся других факультетов вуза, заинтересованных в получении компетенций в сфере IT. Среди них молодые люди, обучающиеся авиа и машиностроению, энергетике, недропользованию, архитектуре, строительству и дизайну. В течение нескольких месяцев они прослушали свыше 100 академических часов по основам современной энергетики, управлению IT-проектами, современным цифровым решениям в индустриальном холдинге и иным направлениям в области hard skills, soft skills, прошли тренинги и мастер классы, посетили предприятия Группы. В начале нового учебного года студенты займутся освоением ERP платформ, серверной и сетевой инфраструктурой, разработкой web, программного обеспечения, мобильных приложений, информационной безопасностью. Академия IT создана En+ Group на базе ИРНИТУ в 2021 году с целью формирования кадрового ядра сотрудников данной отрасли посредством предоставления студентам возможности совмещать получение высшее образования и практические навыки, способствующие совершенствованию деятельности энергетического холдинга. Программа получила высокую оценку в научно-образовательной среде и стартует на площадках Сибирского федерального университета (г. Красноярск), Иркутского и Братского государственных университетов. Активное участие в образовательной деятельности, содействие профессиональному становлению талантливой молодежи, использование для этого передовых методик является приоритетом для основателя En+ Group Олега Дерипаски. Благодаря позиции предпринимателя в регионах последовательно формируется интеллектуальная элита страны, способная внести особый вклад в развитие ее экономики. eg

