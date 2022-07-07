Мэр Катангского района Сергей Чонский ушел с поста по решению суда

Причина – участие сына чиновника в завозе нефти в населенные пункты района для отопления.

«В сентябре 2020 года прокурор обратился в Думу района о прекращении моих полномочий как мэра в связи с утратой доверия, по причине участия моего сына в завозе нефти в населенные пункты района для отопления объектов социальной сферы», – этом Сергей Чонский сообщил в своем Телеграм-канале.

По его словам, при наступившем отопительном сезоне и малыми остатками нефти в котельных, ни одна компания не бралась за завоз нефти в район, но даже в этих условиях администрация района действовала строго по закону, не совершая нарушений при проведении электронного аукциона и самой закупки.

«Я не согласен с этим решением и считаю, что в моих действиях нет никакого нарушения закона <…> Я намерен и дальше бороться за восстановление справедливости», – заявил Чонский.