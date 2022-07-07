Байкальский тракт полностью осветят

Электрическое освещение появится на всей протяжённости автодороги Иркутск – Листвянка. Это 70 километров. Такое поручение дал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Для двух участков уже готова проектная документация. Подрядная организация приступит к работам 11 июля.

– Байкальский тракт – это дорога с высокой интенсивностью движения, которая ведёт на озеро Байкал, по ней ездят много туристов и местных жителей, он должен стать образцовой дорогой Иркутской области и ориентиром для капитальных ремонтов, строительства и реконструкции остальных дорог региона, – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В этом году электрическое освещение появится на участках с 29 по 33,2 и с 55,1 до 62,6 километр. Это подъезд к посёлку Бурдаковка и участок между посёлками Большая Речка и Никола. Их общая протяжённость составляет 11,7 км. Завершить их планируется к ноябрю. Параллельно с этим разрабатывается проектная документация для освещения остальных участков. Их общая протяжённость составляет 32 километра.

– Полное освещение автодороги Иркутск – Листвянка позволит снизить аварийность, уменьшить число случаев гибели и травмирования людей. В этом году на создание освещения на Байкальском тракте из областного бюджета направлено 34,3 млн рублей. В следующем году работы будут продолжены, – рассказала директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дороги Иркутской области» Юлия Гордина.

В следующем году планируется начать реконструкцию участка Байкальского тракта с 21 по 29 километр с обустройством освещения. Затем будет проведено освещение участков дороги с 35,1 – 51,4 км и с 62,6 до 70,3 километра.

Сейчас освещение установлено на участках автодороги Иркутск – Листвянка, общей протяжённостью 18,7 километра. Это реконструированный участок с 8 до 21 километр и территории населённых пунктов Бурдаковка и Большая Речка.