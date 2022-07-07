На черную зарплату согласны 40% россиян

Ситуация на рынке труда остается спокойной: об этом косвенно свидетельствует такой показатель как готовность россиян получать «серую» или «черную» зарплату. На заработок в конверте сегодня согласны 4 россиянина из 10 — за три месяца их число практически не изменилось. В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На работу с «серой» или «черной» зарплатой сегодня согласились бы 4 из 10 россиян, тогда как 38% отказались бы от такого предложения. Получать зарплату «в конверте» мужчины готовы чаще женщин (45% против 33%), а респонденты старше 45 лет — чаще опрошенных до 34 (42% против 35%). Тех, кто принял бы условия работодателя, противоречащие ТК РФ, больше среди россиян с доходом менее 50 тыс. руб. (43%).

Высокая толерантность населения к зарплатам в конверте косвенно свидетельствует о нестабильности в экономике и на рынке труда. Однако очевидно, что сегодня панических настроений у соискателей нет: число согласных на «серую» зарплату с марта практически не изменилось. В апреле 2020-го, в период ковидной самоизоляции, показатель был выше на 6 процентных пунктов. Наибольшая же готовность получать зарплату в конверте была зафиксирована в кризисном 2009 году (тогда на это были согласны 60% россиян), а наименьшим этот показатель был в апреле 2021-го (36%).