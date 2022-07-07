Минпромторг рассмотрит снижение НДС на социально значимые продукты

Минпромторг счел «заслуживающей внимания» инициативу ритейла о снижении НДС на продажу социально значимых продуктов — мяса, молока, хлеба, чая и бананов. Министерство изучит это предложение крупной торговли, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Минпромторг рассмотрит инициативу Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупные торговые сети) снизить НДС на социально значимые продукты, то есть мясо, молоко, хлеб, чай и так далее плюс бананы. В министерстве уверены, что инициатива «заслуживает внимания».

В конце июня АКОРТ предложила ФНС дать продавцам ряд послаблений в работе: это позволит сетям и дальше сдерживать растущие цены на продукты. Продуктовая инфляция стремительно увеличивается, например, в начале апреля она составила почти 20% в годовом выражении, указывали ритейлеры. Сети попросили дать им отсрочку в год для уплаты страховых взносов и налогов. По замыслу, такие уступки позволят ритейлу высвободить ресурсы, чтобы дольше сохранять низкие цены на продукты первой необходимости и их широкий ассортимент.

— В целом Минпромторг выступает за рыночные методы по сдерживанию цен. Например, мы рекомендовали торговым сетям и поставщикам переходить от практики закупок на тендерах к прямым долгосрочным договорам поставок, — уточнили в пресс-службе министерства. — Причем тендеры должны быть дополнительным инструментом быстрого пополнения запасов в периоды, когда на эти товары резко повышается потребительский спрос.