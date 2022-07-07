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Юань впервые стал лидером прироста продаж иностранной наличной валюты

Розничные клиенты банка «Открытие» увеличили объемы покупки иностранной наличной валюты, отличной от доллара США и евро, после снятия ограничений на ее приобретение с 20 мая, рассказали SIA.RU в банке.

Лидером роста наличных продаж стал китайский юань. Спрос на него вырос в восемь раз, существенно опередив валюты европейских и развивающихся рынков. Продажи популярных фунта стерлингов и швейцарского франка возросли в 2,5 раза. Интерес к остальным валютам тоже увеличился, но не так существенно.

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Сейчас в кассах банка «Открытие» клиентам доступны девять валют: доллар США, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк, китайский юань, иена, казахстанский тенге, норвежская крона и шведская крона.

«Объем наличной валюты в наших офисах достаточен для удовлетворения всех запросов клиентов без ограничений, – отметила Алия Зубкова, заместитель начальника управления по работе на финансовых рынках банка «Открытие». – Банк также покупает наличную валюту у населения, в том числе доллар США и евро по курсу выше рыночного».

Для долларов США и евро действует особый порядок продажи, введенный ЦБ РФ. До 9 сентября 2022 года можно приобрести только доллары США и евро, которые поступили в кассы банка с 9 апреля 2022 года. Конверсионные операции с остальными валютами проводятся без ограничений.

Наличие валюты можно уточнить по телефону 8-800-700-37-10.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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