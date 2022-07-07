Недоступность недвижимости в США и Европе простимулировали спрос на жилье в Дубае

Спрос на покупку недвижимости в Дубае со стороны клиентов из Москвы с января по май 2022 года вырос на 406,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Руководитель компании Skolkovo Realty Борис Борискин рассказал о том, какую недвижимость приобретают жители российской столицы.

«Рынок недвижимости всё больше привлекает покупателей из России. Среди основных причин этому могу назвать открытость рынка для наших соотечественников, то есть покупатели из России могут оплатить объект прямым переводом со своего счёта на счёт застройщика. Второй причиной является возможность получения резидентства в ОАЭ, которое позволяет оптимизировать налогообложение в этой стране, а также открыть счёт в местных банках, получив доступ к международным рынкам», – Борис Борискин, генеральный директор Skolkovo Realty.

Рекордный рост числа российских сделок в Дубае связан с тем, что наши соотечественники потеряли доступ к покупке жилья в США и Европы. При этом вектор приобретения жилья изменился. Если раньше россияне приобретали жильё для отдыха, то сейчас с целью релокации в ОАЭ и частичного переноса своего бизнеса в эту страну.

Сегодня наиболее предпочтительными форматами недвижимости в ОАЭ для россиян являются апартаменты, виллы и таунхаусы. По нашим оценкам, минимальная стоимость покупки составляет $50 тыс., а средний бюджет составляет около $350-400 тыс.