Рубль за неделю упал на 30%. Что дальше?

Российский рубль в среду продолжил падение. В моменте за доллар давали 65 рублей, за евро – 66,6, китайский юань – 10.За неделю российская нацвалюта потеряла от 30% к основным резервным валютам.

– Причинами столь сильного падения рубля стала совокупность факторов – от оценок замедления по экспорту и восстановления импорта, то устойчивости доллара на мировой арене и мягкого курса ЦБ РФ. Накопленная перепроданность инвалют также дала о себе знать, – отмечают эксперты БКС.

Они добавляют, что закрытие рынка в среду произошло ниже дневных максимумов, но поддержки по парам устояли, что говорит о решимости игроков на ослабление рубля.

– С технической точки зрения нельзя исключать очередной попытки коррекции в инвалютах, но, например, область 61 за доллар сейчас служит опорной. В ближайшее время не исключается поход к 67, а к концу года совершенно не удивимся возврату доллара над 70, – резюмируют эксперты БКС.