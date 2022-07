Новости В первом полугодии два международных бренда вышли на российский рынок, ушли более 10 По данным (есть у SIA.RU) консалтинговой компании Knight Frank Russia, по итогам I полугодия 2022 года на российский рынок вышли два иностранных бренда – это на 71% ниже показателя аналогичного периода 2021 года, когда в Россию пришли семь новых ретейлеров. При этом более 10 международных компаний ушли из страны. В целом на сегодняшний день насчитывается более 180 компаний, объявивших о приостановке коммерческой, инвестиционной деятельности, а также поставок на территории России. Стоит отметить, что о планах выхода на российский рынок до конца года заявляют четыре турецких бренда: рестораны быстрого питания Chitir Chicken, Yesen Burger и Little Kitchen, а также сеть кофеен Arabica. В настоящее время переговоры о расширении присутствия в стране и наращивании объемов продаж ведут многие другие бренды из Турции, среди которых – крупные производители одежды adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol. Также выход на российский рынок сейчас обсуждают операторы из Казахстана и ОАЭ. За первые шесть месяцев 2022 года на российский рынок вышли два международных бренда: в I квартале в Москве был открыт моно-бутик Vilhelm Parfumerie в формате стрит-ретейла, во II квартале – первый магазин китайского спортивной одежды и обуви бренда Li-Ning в ТРЦ «Галерея Краснодар» в Краснодаре. До конца года на российский рынок планируют выйти турецкие сети общественного питания. По франшизе – сети формата «фаст-фуд» Chitir Chicken и Yesen Burger, с использованием своих инвестиций – ресторан Little Kitchen и сеть кофеен Arabica. Известно, что в планах Little Kitchen – открытие трех ресторанов в 2022 году, а у Arabica – запуск первого флагманского кафе-магазина в Москве. В настоящее время переговоры о расширении присутствия в стране и наращивании объемов продаж ведут многие другие бренды из Турции, в том числе – крупные производители одежды adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol. Кроме того, выход на российский рынок сейчас обсуждают операторы из Казахстана и ОАЭ. Иностранные компании, приостановившие деятельность на территории России, продолжат передачу бизнеса локальным игрокам или ряду стран, которые смогут продолжить развитие брендов в России. Причем стратегия будет различаться от случая к случаю: одни бренды продолжат продавать бизнес целиком или частично, другие же – временно передавать долю компании в доверительное управление местному менеджменту. Такие маневры позволят иностранным ретейлерам вновь вернуться на российский рынок и продолжить бизнес-деятельность в привычном формате через какое-то время. На сегодняшний день насчитывается более 180 компаний (включая онлайн-магазины, логистические и медиакомпании), объявивших о приостановке коммерческой, инвестиционной деятельности, а также поставок на территории России. Наибольшую долю в структуре профилей занимают бренды fashion-сегмента (19%), за ними следуют FMCG и автомобильные компании (по 12%), наименьшая часть приходится на продуктовый сектор, DIY, товары для дома и детей (по 1%). Об уходе с российского рынка объявили более 10 иностранных брендов, что также поддерживает неопределенность на рынке. При этом было зафиксировано несколько повторных открытий ретейлеров после приостановки операционной деятельности под новым брендами: среди них – L'Occitane («Л'Окситан»), OBI («ОБИ»), McDonald's («Вкусно – и точка»), бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay компании LPP Group (RE, CR, M, «Син», «ХС» соответственно), CCC (Obuv), Mango. Ключевые бренды, объявившие об уходе с российского рынка Prisma

Hesburger

Paulig Cafe & Store

Levi Strauss & Co

Nike

Jacquemus

Jysk

Watsons

Victoria’s Secret

Starbucks

Coty

IKEA Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia: «В связи с приостановкой деятельности многих международных компаний российские торговые центры и универмаги заинтересованы в расширении ассортимента и открытии магазинов новых брендов из Турции, Казахстана, ОАЭ, Кореи, Китая. Тем не менее, западные компании всячески стараются сохранить бизнес, отдавая его в управление локальным игрокам или компаниям, находящимся в более благоприятных условиях. Также среди важных тенденций стоит отметить легализацию параллельного импорта и так называемый «валютный исход». Первое – новый закон, который подразумевает целый ряд нюансов, в том числе появление новых компаний-поставщиков, от которых будет зависеть наполнение и ассортимент магазинов, а также поставки товаров. Второе – переход к рублевым договорам практически в стопроцентном объеме, который начали рассматривать и обсуждать участники рынка совместно с государством на фоне нестабильного курса во избежание валютных рисков». Ставки аренды на торговые помещения в торговых центрах претерпели изменения под влиянием геополитических ситуации в зависимости от формата торгового центра. Максимальные базовые ставки, несмотря на определенное изменение, приходятся на помещения в зоне фуд-корта и «островной» торговли в действующих проектах с высоким трафиком и могут достигать 180 тыс. руб./кв. м/год в наиболее успешных и востребованных торговых центрах Москвы. Минимальные ставки аренды устанавливаются на помещения площадью более 2 000 кв. м для якорных арендаторов. info4

