В Усть-Куте состоялся круглый стол по вопросам экологии реки Лена с участием ИНК

В Усть-Куте эксперты-экологи и представители Иркутской нефтяной компании провели круглый стол на тему «Экологическое состояние реки Лена: пути решения экологических проблем реки как значимого водного объекта экосистемы», рассказали SIA.RU в компании.

Мероприятие прошло в администрации Усть-Кутского района в рамках программы эколого-просветительского проекта «Экспедиция «Северный маршрут». Участие приняли председатель Иркутского отделения Всероссийского общества охраны природы Вера Шлёнова, руководитель отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлана Добрынина и председатель Иркутского областного отделения Русского географического общества, главный научный сотрудник Института географии СО РАН Леонид Корытный, представители администрации, лидеры общественных организаций и экологических движений, сотрудники ИНК и Иркутского завода полимеров.

Леонид Корытный в своем докладе, посвященном итогам поездки по проблемным местам береговой линии отметил, что Лена остается одной из самых чистых рек. Кроме этого, был отмечен высокий уровень эколого-просветительских мероприятий, которые проводятся образовательными учреждениями и центром дополнительного образования УКМО.

Докладчики со стороны Иркутского завода полимеров представили программу по сохранению биоразнообразия реки, которая реализуется в Усть-Кутском районе с 2021 года. Напомним, при строительстве Иркутского завода полимеров, который реализует ИНК, используются передовые технологии, отвечающие жестким международным и российским экологическим требованиям. В ходе эксплуатации будет осуществляться постоянный мониторинг воды, почвы, атмосферного воздуха.

Также на заводе предусмотрен замкнутый водооборот. Вода для охлаждения оборудования будет использована из водооборотной системы. Все сточные воды пройдут многоступенчатую очистку и обеззараживание на очистных сооружениях, после чего вернутся в водооборотный цикл для использования в производстве.

В системе водоснабжения будут использоваться 5 водных накопителей. Использование атмосферных осадков предупредит сбросы ливневых стоков в водоем и одновременно снизит объем забора воды из реки Лена, который будет проходить по остаточному принципу. Для очистки сточных вод будут использоваться мировые технологии. Степень очистки – до самых строгих норм рек высшей категории рыбохозяйственного значения.

Для сохранения биоразнообразия реки летом 2021 года в Усть-Кутском районе в Лену ИНК выпустила 400 тыс. шт. молоди хариуса. Планируется выпуск еще 21 тыс. шт. молоди рыбы после окончания строительства ИЗП. На стадии эксплуатации завода ежегодный выпуск составит порядка 121 тыс. шт. мальков. Также в рамках программы выделены задачи по мониторингу и сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов флоры и фауны.

Важным аспектом сохранения реки является сохранность лесов в ее долине. По заказу Иркутской нефтяной компании в 2021 г. был выполнен комплекс лесовосстановительных работ. Так, на 883,3 га лесного фонда Иркутской области были проведены посадки саженцев сосны, а в рамках ежегодной городской акции «Посади дерево – подари планете жизнь» сотрудники ИЗП высадили 270 саженцев хвойных деревьев вблизи Солёного озера в Усть-Куте. В рамках программы сохранения биоразнообразия предусмотрен и мониторинг успешности лесовосстановления на засаженных делянах.

Кроме того, в компании действует стандарт в области производственной, экологической безопасности и охраны здоровья. Требования обязательны для исполнения всеми сотрудниками, в том числе и подрядчиками.

ИНК готова поделиться опытом и с другими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории УКМО, уточнили представители компании. По итогам работы члены экспедиции договорились продолжать свое сотрудничество, а также разработать совместную с ИНК долгосрочную программу по дальнейшему сохранению реки Лена.