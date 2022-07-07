«Открытие Брокер» получил статус IT-компании

«Открытие Брокер» вошел в число российских финансовых организаций, аккредитованных Минцифры в качестве IT-компании. Статус позволит брокеру рассчитывать на поддержку со стороны государства, а также повысить свою привлекательность на рынке труда, предоставив дополнительные социальные льготы для IT-специалистов, рассказали SIA.RU в банке.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации включило «Открытие Брокер» в список IT-компаний. Таким образом, «Открытие Брокер» получил официальный статус организации, которая не только предоставляет брокерское обслуживание на российском фондовом рынке, но и осуществляет деятельность в области информационных технологий. Соответствующие изменения внесены в единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Брокерский бизнес «Открытие Брокер» тесно интегрирован с IT-решениями, финансовые технологии составляют основную часть деятельности компании. Получение официального статуса IT-компании, таким образом, юридически фиксирует сложившуюся практику, при которой брокер выступает как разработчик высокотехнологичных продуктов.

Аккредитация в качестве IT-компании даст возможность брокеру рассчитывать на поддержку государства в рамках указа президента РФ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». Статус IT-компании позволит брокеру также уменьшить административные барьеры, связанные с деятельностью в области информационных технологий.

Кроме того, статус IT-компании повысит и привлекательность «Открытие Брокер» на рынке труда за счет возможности предоставления дополнительных льгот для IT-специалистов.

«Цифровизация бизнеса — важнейшая часть стратегии брокера. У нас большой штат IT-специалистов, созданные ими продукты неоднократно становились лауреатами самых престижных конкурсов и премий в области IT-разработок, и мы планируем увеличить количество сотрудников в этом сегменте.

Мы рассчитываем на поддержку государства, но и, со своей стороны, готовы внести вклад в развитие IT-отрасли, запустив проекты, связанные с разработкой компьютерного программного обеспечения, созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов и других IT-задач», — говорит генеральный директор «Открытие Брокер» Юрий Маслов.