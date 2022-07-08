Вышел в свет июльский номер Газеты Дело. Его главные темы традиционно - экономическое и социальное развитие Иркутской области, участие в этих процессах большого, среднего и малого бизнеса, новые проекты и успешные кейсы. Вместе с ньюсмейкерами и экспертами журналисты издания выясняли, какие изменения произошли за последние месяцы в энергетическом секторе, на автомобильном и строительном рынках, в сфере финансов, лизинга, торговли и связи, а также что сейчас волнует предпринимательское сообщество. Подробности – в свежем номере Газеты Дело. Олег Дерипаска: Будущее Сибири – это высокообразованные и успешные люди Наша основная задача – обеспечить молодым поколениям доступ к качественному образованию. От этого зависит будущее всей страны, считает основатель En+ Group Олег Дерипаска Диалог на равных. О чём говорили руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков и иркутские предприниматели? Основа любой компании – это, безусловно, устойчивый, успешный бизнес, но, как уверены в En+ Group, чтобы его укреплять и развивать дальше, необходима синергия с сотрудниками, с населением, партнёрами – в каждом из городов, где находятся активы компании. Именно в этой логике 30 июня 2022 года прошла встреча руководителя энергетического бизнеса En+ Group Михаила Хардикова с представителями малого и среднего предпринимательства – членами Иркутского регионального отделения «Опоры России». Говорили о том, на каких принципах лучше строить взаимоотношения крупного бизнеса с малым и средним, об импортозамещении, соучастии в развитии Иркутска, а также о технологичных проектах в сфере высшего образования. Самое основное из двухчасового диалога – в нашем материале. Девелопмент по-новому. Как изменится подход MetaEstate к загородному рынку Строительство загородного поселка «Патроны Парк» завершено на 90%, в работе у MetaEstate – новый проект премиум-класса «Кандинский» в Бурдаковке. Можно было бы плыть по течению, но это, по словам руководителя компании Дмитрия Кузнецова, верный путь к стагнации. В ближайшие годы девелопер намерен строить в пять раз больше, чем прежде, развивая территорию Иркутского района и предлагая рынку комплексный «мета-продукт». О стратегических целях в загородном девелопменте и новом подходе к проектированию – в нашем материале. Александра Макарова: «Наша задача – помочь бизнесу адаптироваться» С какими вызовами сегодня столкнулся региональный бизнес, какие возможности для развития находят предприниматели и какие финансовые инструменты могут им помочь адаптироваться к новым экономическим условиям? Об этом − в интервью управляющего ВТБ в Иркутской области Александры Макаровой. Инвестировать ли в фондовый рынок сегодня? Российские инвесторы в последние месяцы столкнулись с множеством препятствий в торговле на фондовом рынке. Многие были вынуждены переводить свои активы от одних брокеров к другим, а 1 июня и вовсе часть бумаг оказалась заблокирована на счетах. Заместитель директора департамента региональных продаж ИК «ФридомФинанс» в Иркутске Вадим Остапенко рассказал о том, как себя вести инвестору в текущих реалиях и во что безопасно инвестировать. Время сильных: новые фасадные решения для высотного и загородного строительства Одно из направлений работы ГК Prostor Group – это поставки фасадных и кровельных материалов из Японии (Kmew), Бельгии (Cedral, Equitone), Италии (Tegola) и России (White Hills) и др. Конечно, сейчас доступ к импортным материалам стал ограничен, что влияет на региональные проекты с их применением. Встает логичный и требующий решения вопрос: чем их заменить? Об импортозамещении, инновационных фасадных материалах и архитектурном облике Иркутска рассказал Газете Дело генеральный директор компании Андрей Арнольдович Ефимов.

ВТБ: спрос на ипотеку с господдержкой после снижения ставок вырос на 70% Клиенты ВТБ увеличили спрос на льготные ипотечные кредиты после снижения ставки по госпрограмме. Среднедневное количество заявок по ним достигает уже 1,2 тысяч, что на 70% превышает результат предыдущей недели. Одновременно оживился и сегмент вторичного рынка, доля которого в общем объеме продаж возвращается к уровню начала года. Марина Седых получила награду всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость - 2021» Иркутская нефтяная компания стала победителем конкурса в номинации «За вклад в устойчивое развитие территорий». Достижения компании также отметили дипломом в номинации «За экологически ответственный бизнес». Организатор конкурса - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

SMS, мессенджеры, push: как бизнес-рассылки помогают бизнесу Приангарья быть на связи с клиентами В 2022 году иркутские предприниматели, как и весь российский малый бизнес, остались без привычных соцсетей. В поиске инструментов для продвижения и коммуникации с клиентами предприниматели Приангарья вспомнили о рассылках. О том, на что стоит обратить внимание при работе с этим инструментом, порталу SIA.RU рассказалдиректор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

1 июля состоится открытие обновленного супермаркета «Слата» в ТЦ «Новая Дача». При реконцепции магазина было уделено особое внимание исследованию покупательских предпочтений. Магазин расположен за городом, на оживленной магистрали. За последние годы количество домохозяйств по Байкальскому тракту выросло, как изменились и вкусовые предпочтения покупателей. Теперь в обновленном магазине будет больше товаров премиум-класса, экзотических фруктов. Всего в ассортиментной линейке будет представлено более 9000 товарных позиций.

Российский авторынок переживает сейчас непростые, но, в то же время, интересные времена. Из страны уходят многие европейские и японские автопроизводители, их место активно занимают китайские бренды, потому что потребность в транспорте и у населения, и у бизнеса остаётся неизменной при любых экономических условиях. Куда движется авторынок Иркутска в нынешней кризисной ситуации? Грозит ли нам автомобильный дефицит? Какой стратегии намерены придерживаться автодилеры и кому из них грозит банкротство? Как меняется потребительское поведение? Эти и многие другие вопросы обсудили участники круглого стола «Авторынок в новых условиях», который в рамках проекта «Делу – время» организовал портал SIA.RU. «Проблемы на авторынке – и реальные, и искусственно созданные – для нас не новость» Основная проблема, с которой столкнулась лизинговая отрасль после февральских событий 2022 года, заключается в её комплексности: это и дефицит предметов лизинга, и взлетевшая ключевая ставка. О том, как обстоят дела на рынке сегодня, рассказала на круглом столе «Авторынок в новых условиях» портала SIA.RU директор Иркутского филиала автолизинговой компании «Европлан» Екатерина Меркурьева.

«Хорошее время для покупки автомобиля» Эксперты российского авторынка, судя по публикациям в прессе, единодушно считают, что цены на автомобили в ближайшее время снижаться не будут, даже несмотря на укрепление рубля. Причины – дефицит в отрасли, который будет только усиливаться, рынок продавца, удорожание логистики авто из КНР. Стимулировать спрос в таких условиях будут только лояльные условия продаж и интересные предложения по кредитованию от банков и лизинговых компаний. Своим мнением по этой теме с участниками круглого стола «Авторынок в новых условиях», который организовал порта SIA.RU, поделился Сергей Осипенко – заместитель директора Иркутского представительства лизинговой компании «Carcade».

«Дело не только в валютной составляющей» Российский авторитейл этой весной столкнулся с катастрофическим снижением сбыта. По данным исследования банка «Открытие» и Ассоциации европейского бизнеса, за последний месяц весны продажи новых машин составили 24 268 «штук» (-84% к маю 2021-го и -26% к апрелю 2022 года), при этом почти половину продаж составили три марки: Лада, Kia, Hyundai, и сразу три китайские марки попали в топ-10 по объёмам сбыта. Из всех официально представленных китайцев наилучшими результатами продаж в мае отметился бренд Chery. Предложения от Реалист Банка: комплексное решение по ВЭД для бизнеса и золотые слитки для физических лиц Реалист Банк уже более 30 лет работает на российском финансовом рынке. Банк был основан в Иркутске в 1990 году, и именно в Приангарье изначально была сосредоточена основная часть его деятельности. По мере своего развития он стал банком федерального уровня, головной офис был переведен в Москву, но банк по-прежнему остается здесь, в нашем регионе, вместе со своими клиентами. В этой статье Сибирское Информационное Агентство расскажет о новых привлекательных предложениях Реалист Банка, которые в период экономической нестабильности и санкционных ограничений помогут предпринимателям успешно развивать бизнес, а частным лицам сохранить свои сбережения.

Иркутяне все чаще посещают «Пенсионную витрину» Сбера Уникальный цифровой сервис «Пенсионная витрина» Сбера, который показывает пользователям информацию об их пенсии, уже посетили 31 млн россиян. Сервис пользуется популярностью и среди жителей Иркутска. В целом, с момента запуска сервиса россияне вложили в свою негосударственную пенсию через цифровые каналы Сбера 1,8 млрд рублей.

ВТБ предоставил ГК «Слата» более 1 млрд рублей по программе Минпромторга ВТБ предоставил ГК «Слата» (Иркутская область) кредит в размере 1,1 млрд рублей по программе льготного кредитования системообразующих предприятий Минпромторга России. Средства на пополнение оборотных средств выданы на один год.

Вернуться к истокам: как иркутский чиновник решила стать фермером Три года назад Елена Фомина, на тот момент муниципальный служащий, увлеклась сыроварением. Сначала прошла онлайн-обучение, отобрала рецепты сыров, которые можно варить в домашних условиях, и в качестве хобби занялась их приготовлением. Семья увлечение поддержала. Оценили домашние сыры и родные, и знакомые. И тут после более 14 лет государственной службы у Елены впервые появилось желание резко изменить свою жизнь и заняться собственным делом, вернуться к родным истокам – жить и работать на земле.

ЖК «Скандинавия» стал финалистом и победителем в двух престижных федеральных конкурсах девелоперов В 14-й федеральной премии Urban Awards в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Сибирского ФО» иркутская «Скандинавия» стала финалистом. Это очень высокий результат, полученный в конкуренции с проектами из Новосибирска, Омска Красноярска и Иркутска. А в другом федеральном конкурсе – «Рекорды рынка недвижимости 2022», проект победил в номинации «Концепция регионального объекта №1».

Как вернуть дебиторку и оптимизировать работу колл-центров? В продолжение разговора о способах повышениях эффективности бизнеса сегодня Дмитрий Жоров, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, расскажет о сервисах Сбера, которые помогут предпринимателям повысить эффективность сбора дебиторской задолженности, в том числе и просроченной, а также при необходимости оптимизировать работу колл-центров.