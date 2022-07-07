С начала 2022 года российские инвесторы вложили более 26 млрд рублей в коммерческую недвижимость Санкт-Петербурга

Согласно данным (есть у SIA.RU) консалтинговой компании Knight Frank Russia, объем инвестиций в коммерческую недвижимость в Санкт-Петербурге в I полугодии 2022 года составил более 26 млрд руб., примерно по 13 млрд рублей в I и II квартале.

Доля Санкт-Петербурга в инвестициях в коммерческую недвижимость России по итогам I полугодия 2022 года составила 16%.

Лидером в структуре инвестирования стала офисная недвижимость, чья доля в общем объеме составила 53%. На втором месте – площадки под девелопмент с показателем 26%, на третьем месте – гостиничная недвижимость с показателем 13%.

Структура инвестиций в коммерческую недвижимость Санкт-Петербурга.

Распределение инвестиций по сегментам:

Офисная недвижимость 53%;

Площадки под девелопмент 26%;

Гостиничная недвижимость 13%;

Складская недвижимость 8%.

По отношению к первому полугодию 2021 года в Санкт-Петербурге объем инвестиций в офисную недвижимость вырос на 68%, до 14,25 млрд руб. Сумма инвестиций в площадки под девелопмент составила 6,98 млрд руб., против 37,6 млрд руб. годом ранее. Стоит отметить, что значительный объем инвестиций в площадки под девелопмент, наблюдавшийся в 2021 году, был отмечен нетипичным показателем: в связи с дефицитом предложения на рынке первичной жилой недвижимости в 2020 году, застройщики активизировались в части приобретения земель, что привело к значимому росту объемов инвестиций в данный продукт. Объем вложений в гостиничный сегмент вырос вдвое, до 1,75 млрд рублей.

Вложения со стороны иностранных инвесторов в I полугодии 2022 года на рынке Санкт-Петербурга отсутствовали. Как минимум до конца года участие иностранных инвесторов здесь будет крайне низким. Отсутствие доли иностранного капитала в транзакциях полугодия в Санкт-Петербурге отмечалось в 2015, 2020 и 2021 годах. В 2016–2020 годы доля инвестиций иностранных игроков достигала значительных показателей от 25% до 83%. Самый высокий показатель (83%) зафиксирован в 2019 году, когда в первые шесть месяцев года чешская компания PPF Real Estate приобрела ТЦ «Невский Центр», а французская LMVH купила здание пятизвездочной гостиницы «Гранд Отель Европа».

Крупнейшей сделкой в сегменте офисной недвижимости в I полугодии 2022 года стала покупка частными инвесторами бизнес-центра Trinity Place и «Электро» (7,5–8,5 млрд руб.). Среди сделок с площадками под девелопмент наибольший объем инвестиций был сделан при приобретении участка на намыве Васильевского острова группой RBI (1,4–1,6 млрд руб.).

Также наблюдается значительное количество сделок по продаже бизнеса компаний, которые приняли решение уйти с российского рынка. Зачастую в периметр таких сделок попадают как недвижимые активы, так и средства производства, персонал, бренд, продуктовая линейка и прочие. Среди примеров – продажа бизнеса пивоваренной компании Carlsberg, производителя сыров Valio, производителя кофе Paulig, McDonald's и другие. Иногда эти сделки носят формальный характер и представляют собой больше передачу активов в доверительное управление, во избежание попадания владельца под санкции.

«В настоящее время мы наблюдаем, скорее, ротацию капитала, чем инвестиции. Если говорить о сделках в масштабах всего петербургского рынка недвижимости, – многие глобальные игроки готовы вести переговоры о продаже активов, однако большого количества реальных сделок или притока новых инвестиций в рынок мы не наблюдаем, – российские покупатели приобретают объекты с дисконтом 10–15%. У инвесторов, которые завершают в России свою деятельность, сделки в основном проводятся с объектами, которые уже имеют достаточно долгий период экспозиции, и текущая ситуация лишь подтолкнула стороны к быстрому принятию решений. Безусловно, для большинства покупателей резонансные сделки стали удачной инвестицией, но говорить о серьезных изменениях рынка, на наш взгляд, пока слишком рано. Большинство инвесторов лишь осторожно ведут переговоры, не предпринимая никаких шагов», – отмечает Сергей Дуванов, руководитель проектов отдела инвестиций St. Petersburg.